97. Bölüm | Sultan II. Abdülhamid

Sultan II. Abdülhamid döneminde demiryolu çalışmaları nasıl başladı?

05 Şubat 2023 | 16:17
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Doğu'dan Batı'ya Tarih'e bu hafta Akademisyen Prof. Dr. Vahdettin Engin ve Doç. Dr. Arif Kolay konuk oldu. Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla Doğu'dan Batı'ya Tarih 97. bölümüyle yayında...

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih

04:25 Zor yılların hükümdarı: Sultan II. Abdülhamid

18:30 Sultan II. Abdülhamid'in şehzadelik yılları nasıl geçti?

32:05 Meşrutiyet neden ilan edildi?

34:03 Sultan II. Abdülhamid döneminde atılan modernleşme adımları

48:38 Sultan II. Abdülhamid'in rüyası: Hicaz Demiryolu

01:01:31 Sultan II. Abdülhamid bir dahi miydi?

01:08:44 Türk-Japon dostluğunun temeli: Ertuğrul Fırkateyni

01:13:50 Hicaz'a neden demiryolu yapıldı?

01:15:00 Sultan II. Abdülhamid döneminde demiryolu çalışmaları nasıl başladı?

01:17:40 Osmanlı'da demiryolu faaliyetleri

01:20:33 Osmanlı'ya demiryolu neden geç geldi?

01:32:18 Taksim Tüneli'nin inşa edilme nedeni

01:37:00 Sultan II. Abdülhamid toprak kaybetti mi?

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