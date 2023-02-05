97. Bölüm | Sultan II. Abdülhamid

Doğu'dan Batı'ya Tarih'e bu hafta Akademisyen Prof. Dr. Vahdettin Engin ve Doç. Dr. Arif Kolay konuk oldu. Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla Doğu'dan Batı'ya Tarih 97. bölümüyle yayında...

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih

04:25 Zor yılların hükümdarı: Sultan II. Abdülhamid

18:30 Sultan II. Abdülhamid'in şehzadelik yılları nasıl geçti?

32:05 Meşrutiyet neden ilan edildi?

34:03 Sultan II. Abdülhamid döneminde atılan modernleşme adımları

48:38 Sultan II. Abdülhamid'in rüyası: Hicaz Demiryolu

01:01:31 Sultan II. Abdülhamid bir dahi miydi?

01:08:44 Türk-Japon dostluğunun temeli: Ertuğrul Fırkateyni

01:13:50 Hicaz'a neden demiryolu yapıldı?

01:15:00 Sultan II. Abdülhamid döneminde demiryolu çalışmaları nasıl başladı?

01:17:40 Osmanlı'da demiryolu faaliyetleri

01:20:33 Osmanlı'ya demiryolu neden geç geldi?

01:32:18 Taksim Tüneli'nin inşa edilme nedeni

01:37:00 Sultan II. Abdülhamid toprak kaybetti mi?