99. Bölüm | Cengiz Han ve Moğollar

Cengiz Han ve Moğolların tarih sahnesindeki rolü nedir?

05 Mart 2023 | 16:03
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Doğu'dan Batı'ya Tarih'e bu hafta Akademisyen Prof. Dr. Ömer Subaşı konuk oldu. Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla Doğu'dan Batı'ya Tarih 99. bölümüyle yayında...

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih

02:00 Cengiz Han ve Moğollar

05:00 Orta Çağ'da yaşanan büyük depremler nerede oldu?

17:00 Orta Çağ döneminde yaşanan büyük depremler

24:00 Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk hükümdarı: Cengiz Han

26:15 Türkiye Selçuklu Devleti ve Moğol İlişkileri

28:00 Cengiz Han'ın Harezmşah seferi ve Otrar Vakası

37:00 Harezmşahları yıkıma götüren olay: Otrar Faciası

40:15 Moğol istilası karşısında İslam Dünyası

48:00 Cengiz Han yasaları neler?

54:00 Cengiz Han ve Moğollar

56:30 Ögeday Kağan dönemi Moğollar ve İslam dünyası

01:12:00 Cengiz Han ve Moğolların tarih sahnesindeki rolü

01:18:00 Moğollarda İslamiyeti ilk kimler kabul etti?

01:21:00 Moğollar İslamiyet ile tanıştı?

01:25:00 Hülagü'nün Batıya gelişi ve Bağdat işgali

01:40:00 İlhanlı - Memlük mücadelesi ve İslam dünyası

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