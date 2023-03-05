99. Bölüm | Cengiz Han ve Moğollar

Doğu'dan Batı'ya Tarih'e bu hafta Akademisyen Prof. Dr. Ömer Subaşı konuk oldu. Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla Doğu'dan Batı'ya Tarih 99. bölümüyle yayında...
00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih
02:00 Cengiz Han ve Moğollar
05:00 Orta Çağ'da yaşanan büyük depremler nerede oldu?
17:00 Orta Çağ döneminde yaşanan büyük depremler
24:00 Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk hükümdarı: Cengiz Han
26:15 Türkiye Selçuklu Devleti ve Moğol İlişkileri
28:00 Cengiz Han'ın Harezmşah seferi ve Otrar Vakası
37:00 Harezmşahları yıkıma götüren olay: Otrar Faciası
40:15 Moğol istilası karşısında İslam Dünyası
48:00 Cengiz Han yasaları neler?
54:00 Cengiz Han ve Moğollar
56:30 Ögeday Kağan dönemi Moğollar ve İslam dünyası
01:12:00 Cengiz Han ve Moğolların tarih sahnesindeki rolü
01:18:00 Moğollarda İslamiyeti ilk kimler kabul etti?
01:21:00 Moğollar İslamiyet ile tanıştı?
01:25:00 Hülagü'nün Batıya gelişi ve Bağdat işgali
01:40:00 İlhanlı - Memlük mücadelesi ve İslam dünyası