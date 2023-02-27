Asrın Felaketi'nde yıkılan tarihi yapılar | Doğu'dan Batı'ya Tarih (98. Bölüm)

Depremde ağır hasar alan ve yıkılan eserler nasıl onarılacak?

27 Şubat 2023 | 12:01
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Galata Kulesi depremlerden hiç etkilendi mi? Depremde yıkılan tarihi yapılar restore edilmeli mi? Depremde ağır hasar alan ve yıkılan eserler nasıl onarılacak? Tarihi yapılar deprem riskine karşı nasıl korunabilir? Doğu'dan Batı'ya Tarih'e bu hafta Restorasyon Uzmanı Dr. Olcay Aydemir ve Sanat Tarihçisi Hayri Fehmi konuk oldu. Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla Doğu'dan Batı'ya Tarih 98. bölümüyle yayında...

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih
02:00 Asrın Felaketi'nde yıkılan tarihi yapılar
13:00 Tarihteki depremler ve şehirler: Afetlerde hasar gören yapılar
23:30 Bizans döneminde İstanbul'da yaşanan depremler
27:00 Tarihteki depremler ve yıkılan şehirler
36:00 Galata Kulesi depremlerden hiç etkilendi mi?
53:00 Depremde yıkılan tarihi yapılar restore edilmeli mi?
01:00:00 Depremde yıkılan Habib-i Neccar Camii'nin tarihi
01:10:00 Depremde yıkılan tarihi eserlerin yeniden inşası
01:15:00 Depremde yıkılan Adıyaman Ulu Camii
01:18:00 Depremde ağır hasar alan ve yıkılan eserler nasıl onarılacak?
01:30:00 Tarihi yapılar deprem riskine karşı nasıl korunabilir?

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