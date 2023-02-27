

Galata Kulesi depremlerden hiç etkilendi mi? Depremde yıkılan tarihi yapılar restore edilmeli mi? Depremde ağır hasar alan ve yıkılan eserler nasıl onarılacak? Tarihi yapılar deprem riskine karşı nasıl korunabilir? Doğu'dan Batı'ya Tarih'e bu hafta Restorasyon Uzmanı Dr. Olcay Aydemir ve Sanat Tarihçisi Hayri Fehmi konuk oldu. Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla Doğu'dan Batı'ya Tarih 98. bölümüyle yayında...

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih

02:00 Asrın Felaketi'nde yıkılan tarihi yapılar

13:00 Tarihteki depremler ve şehirler: Afetlerde hasar gören yapılar

23:30 Bizans döneminde İstanbul'da yaşanan depremler

27:00 Tarihteki depremler ve yıkılan şehirler

36:00 Galata Kulesi depremlerden hiç etkilendi mi?

53:00 Depremde yıkılan tarihi yapılar restore edilmeli mi?

01:00:00 Depremde yıkılan Habib-i Neccar Camii'nin tarihi

01:10:00 Depremde yıkılan tarihi eserlerin yeniden inşası

01:15:00 Depremde yıkılan Adıyaman Ulu Camii

01:18:00 Depremde ağır hasar alan ve yıkılan eserler nasıl onarılacak?

01:30:00 Tarihi yapılar deprem riskine karşı nasıl korunabilir?