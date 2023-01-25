Selçuklular nasıl kuruldu? Selçuklu ailesinin potansiyel liderleri kimlerdir? Çağrı Bey büyük olmasına rağmen neden Tuğrul Bey neden sultan oldu? Doğu'dan Batı'ya Tarih programında bu hafta "Selçuklu Tarihi" konuşuldu.

Selçuklu Medeniyetine dair bilinmeyenler Doğu'dan Batı'ya Tarih'te... Doğu'dan Batı'ya Tarih'e bu hafta Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu konuk oldu.

Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla Doğu'dan Batı'ya Tarih 1. bölümüyle yayında...

00:00 Tarihte Selçuklular

10:00 Selçuklular nasıl kuruldu?

16:00 Deve, Selçuklu tarihinin seyrini değiştirdi mi?

25:30 Samanilerin kültürel mirası

29:00 Selçuklu ailesinin potansiyel liderleri

41:00 Selçuklu ailesinin fertleri

53:00 Çağrı Bey büyük olmasına rağmen neden Tuğrul Bey Sultan oldu?

01:12:00 Şiir diliyle mücadele

01:28:00 Bilinmeyen yönleriyle Selçuklu Tarihi

01:35:00 Ani şehrinin önemi