Selçuklular nasıl kuruldu? Selçuklu ailesinin potansiyel liderleri kimlerdir? Çağrı Bey büyük olmasına rağmen neden Tuğrul Bey neden sultan oldu? Doğu'dan Batı'ya Tarih programında bu hafta "Selçuklu Tarihi" konuşuldu.
Selçuklu Medeniyetine dair bilinmeyenler Doğu'dan Batı'ya Tarih'te... Doğu'dan Batı'ya Tarih'e bu hafta Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu konuk oldu.
Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla Doğu'dan Batı'ya Tarih 1. bölümüyle yayında...
00:00 Tarihte Selçuklular
10:00 Selçuklular nasıl kuruldu?
16:00 Deve, Selçuklu tarihinin seyrini değiştirdi mi?
25:30 Samanilerin kültürel mirası
29:00 Selçuklu ailesinin potansiyel liderleri
41:00 Selçuklu ailesinin fertleri
53:00 Çağrı Bey büyük olmasına rağmen neden Tuğrul Bey Sultan oldu?
01:12:00 Şiir diliyle mücadele
01:28:00 Bilinmeyen yönleriyle Selçuklu Tarihi
01:35:00 Ani şehrinin önemi