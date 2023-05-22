Doğu'dan Batı'ya Tarih | İngiliz Casuslarının Osmanlı'yı Yıkma Girişimleri

Birleşik Krallık Başbakanı Gladstone neden Türk düşmanıydı?

Batı, "Korkunç Türk" algısını dünyaya nasıl inandırdı? Birleşik Krallık Başbakanı Gladstone neden Türk düşmanıydı? Doğu'dan Batı'ya Tarih'e bu hafta Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca konuk oldu. Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla Doğu'dan Batı'ya Tarih 98. bölümüyle yayında...

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih

02:00 Büyük Oyun: İngiliz Casuslarının Osmanlı'yı Yıkma Girişimleri

07:30 Türk Dünya Haritasına Batı'nın Gözünden Bakış

13:00 Dünya Tarih Sahnesinde Türkler

16:45 Türkler Dünya Tarihini Nasıl Değiştirdi?

18:30 19. yüzyılda yaşanan büyük oyun ve Türk Kavramı

22:00 Batı, "Korkunç Türk" algısını dünyaya nasıl inandırdı?

26:00 Batı'nın dünyaya inandırdığı "Korkunç Türk" algısı

33:00 Evanjelik Hristiyan Gladstone'un Türk Düşmanlığı

40:00 Birleşik Krallık Başbakanı Gladstone neden Türk düşmanıydı?

44:45 Sultan Abdulhamit'e ""Kızıl Sultan" lakabını ilk kim kullandı?

49:00 Osmanlı saltanatına kimler düşmandı?

01:01:00 İngilizler casuslarını nasıl yetiştiriyordu?

01:10:00 Osmanlı'nın casuslara karşı aldığı önlemler nelerdir?

01:14:00 Arkeolog İngiliz casusları yeraltı kaynaklarımızı nasıl raporladı?

01:21:00 Bir İngiliz Casusu: Gertrude Bell

01:27:00 Osmanlı'ya kimler isyan etti?

01:35:00 Araplar Osmanlı'ya neden isyan etti?

01:37:00 İngilizler, Arapları Osmanlı'ya karşı nasıl kullandı?