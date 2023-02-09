Tasavvuf nasıl ve neden ortaya çıktı? Tarikat nedir, ne zaman ortaya çıkmıştır? Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde tasavvufi hayat nasıldı? Doğu'dan Batı'ya Tarih'te bu hafta Anadolu topraklarında tasavvuf kültürü konuşuldu.
Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla Doğu'dan Batı'ya Tarih programına bu hafta Prof. Dr. Reşat Öngören, Dr. Özkan Öztürk ve Doç. Dr. Hasan Karataş konuk oldu.
00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih
01:20 Osmanlı'da Tasavvuf ve Tarikatlar
08:00 Tasavvuf nasıl ve neden ortaya çıktı?
15:00 Asr-ı Saadet ve Tasavvuf
20:00 Anadolu Topraklarında Tasavvuf Kültürü
23:00 Tarikat nedir, ne zaman ortaya çıkmıştır?
30:00 Osmanlı'da Tasavvufi Hayat Nasıldı?
39:00 Tasavvuf ve Tarikatların Ortaya Çıkışı
48:00 Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler
01:02:00 Tasavvuf Kültüründe Hz. Ali
01:09:00 Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Döneminde Tasavvufi Hayat Nasıldı?
01:17:00 Osmanlı'nın İlk Yıllarında Tasavvuf
01:25:00 Osman Gazi ve Şeyh Edebali
01:40:00 Osmanlı Padişahlarının Tasavvuf Terbiyesi
02:00:00 Osmanlı Siyasetinin Ruhu: Tasavvuf
02:15:00 Zeyniyye Tarikatı ve Şeyh Ebu'l - Vefa
02:25:00 Osmanlı Devleti'nin Düşünce Dünyası Nasıldı?
02:40:00 Osmanlı'da Seyyidler ve Nakibüleşraflık Müessesesi