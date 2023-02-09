Tasavvuf nasıl ve neden ortaya çıktı? Tarikat nedir, ne zaman ortaya çıkmıştır? Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde tasavvufi hayat nasıldı? Doğu'dan Batı'ya Tarih'te bu hafta Anadolu topraklarında tasavvuf kültürü konuşuldu.

Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla Doğu'dan Batı'ya Tarih programına bu hafta Prof. Dr. Reşat Öngören, Dr. Özkan Öztürk ve Doç. Dr. Hasan Karataş konuk oldu.

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih

01:20 Osmanlı'da Tasavvuf ve Tarikatlar

08:00 Tasavvuf nasıl ve neden ortaya çıktı?

15:00 Asr-ı Saadet ve Tasavvuf

20:00 Anadolu Topraklarında Tasavvuf Kültürü

23:00 Tarikat nedir, ne zaman ortaya çıkmıştır?

30:00 Osmanlı'da Tasavvufi Hayat Nasıldı?

39:00 Tasavvuf ve Tarikatların Ortaya Çıkışı

48:00 Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler

01:02:00 Tasavvuf Kültüründe Hz. Ali

01:09:00 Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Döneminde Tasavvufi Hayat Nasıldı?

01:17:00 Osmanlı'nın İlk Yıllarında Tasavvuf

01:25:00 Osman Gazi ve Şeyh Edebali

01:40:00 Osmanlı Padişahlarının Tasavvuf Terbiyesi

02:00:00 Osmanlı Siyasetinin Ruhu: Tasavvuf

02:15:00 Zeyniyye Tarikatı ve Şeyh Ebu'l - Vefa

02:25:00 Osmanlı Devleti'nin Düşünce Dünyası Nasıldı?

02:40:00 Osmanlı'da Seyyidler ve Nakibüleşraflık Müessesesi