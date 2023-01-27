Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğudan Batıya Tarih" üçüncü bölümüyle yayında!!! Doğudan Batıya Tarih'in 3. bölümüne Ordu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Özkan konuk olarak katıldı.
00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih
02:00 Türkistan Tarihi ve Medeniyeti
11:00 Türkistan neresidir?
15:00 Kadim Buhara şehrinin eski sahipleri kimlerdi?
25:00 Timur ve Buhara
28:30 Emir Timur ve Toktamış Han Mücadelesi
38:00 Buhara Hanlığı, Muhammed Şibani Han Dönemi
44:00 Şah İsmail ve Muhammed Şibani Han mücadelesi
54:00 Çarlık Rusya ve Türkistan Hanlıklarının ilk teması
57:30 Petro'nun Türkistan politikaları
01:08:00 Türkistan'ın keşif çağı
01:11:00 Rusların askeri teçhizat gücü ve hanlıklarının askeri yetersizliği
01:16:00 Kırım Savaşı ve Orta Asya
01:21:00 Kırım Savaşı'nda yenilen Rusların, hanlıkların üzerindeki politikası
01:28:00 Türkistan'ın işgal çağı