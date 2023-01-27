Türkistan Tarihi ve Medeniyeti | Doğu'dan Batı'ya Tarih

Kadim Buhara şehrinin eski sahipleri kimlerdi?

27 Ocak 2023 | 16:33
VİDEO DEVAM EDİYOR

Prof. Dr. Haşim Şahin'in sunumuyla "Doğudan Batıya Tarih" üçüncü bölümüyle yayında!!! Doğudan Batıya Tarih'in 3. bölümüne Ordu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Özkan konuk olarak katıldı.

00:00 Doğu'dan Batı'ya Tarih

02:00 Türkistan Tarihi ve Medeniyeti

11:00 Türkistan neresidir?

15:00 Kadim Buhara şehrinin eski sahipleri kimlerdi?

25:00 Timur ve Buhara

28:30 Emir Timur ve Toktamış Han Mücadelesi

38:00 Buhara Hanlığı, Muhammed Şibani Han Dönemi

44:00 Şah İsmail ve Muhammed Şibani Han mücadelesi

54:00 Çarlık Rusya ve Türkistan Hanlıklarının ilk teması

57:30 Petro'nun Türkistan politikaları

01:08:00 Türkistan'ın keşif çağı

01:11:00 Rusların askeri teçhizat gücü ve hanlıklarının askeri yetersizliği

01:16:00 Kırım Savaşı ve Orta Asya

01:21:00 Kırım Savaşı'nda yenilen Rusların, hanlıkların üzerindeki politikası

01:28:00 Türkistan'ın işgal çağı

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