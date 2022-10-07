15. Bölüm "Dini Anlatımda Sembolik Dilin İmkan ve Sorunları"
Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli’nin anlatımıyla sizlerle…
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