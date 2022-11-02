19. Bölüm "Dinin İnsan Tanımı"

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat, Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle…
00:00 Düşünce ve Hayat
05:00 "Tebessüm, varlık hakkında bir bilgiden kaynaklanır"
08:00 Türk toplumu mutsuzdur
10:00 Sema ve Devran
14:00 Prof. Dr. Ekrem Demirli
16:00 "Hedef mutluluk değil yaşamın kendisidir"
19:00 Emevi Devleti Döneminde İslam Düşüncesinin Durumu
24:00 Hz. Ali ve Zübeyr B. Avvam
26:00 Harici ve Zahiri Kavramı
30:00 İslam Dünyasında İlk Ciddi Tartışma: Bir Adam Ne Zaman Kafir Olur?
35:00 "Bir Mü'minden Ne Beklemeliyiz, Sorusunu Cevaplayamadık
38:00 Sünni Düşüncenin İlk Teolojik Sorunu: İman ve Küfür Meselesidir
45:00 Dinin İnsan Tanımı Nedir?
01:08:00 Müslümanlar Emeviler Döneminde Nelerle Karşılaştı?
01:25:00 İslam Düşüncesinin Oluşumunda Emevilerin Katkıları
01:35:00 Emevi İktidarının Alimlere Karşı Tutumu
01:41:00 Tasavvufa Yönelik Temel Eleştiriler Nedir?
01:50:00 Tasavvufa Yönelik Temle Eleştiriler Nedir?