19. Bölüm "Dinin İnsan Tanımı"

Sünni düşüncenin ilk teolojik sorunu nedir?

03 Kasım 2022 | 10:10
VİDEO DEVAM EDİYOR

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat, Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle…

00:00 Düşünce ve Hayat

05:00 "Tebessüm, varlık hakkında bir bilgiden kaynaklanır"

08:00 Türk toplumu mutsuzdur

10:00 Sema ve Devran

14:00 Prof. Dr. Ekrem Demirli

16:00 "Hedef mutluluk değil yaşamın kendisidir"

19:00 Emevi Devleti Döneminde İslam Düşüncesinin Durumu

24:00 Hz. Ali ve Zübeyr B. Avvam

26:00 Harici ve Zahiri Kavramı

30:00 İslam Dünyasında İlk Ciddi Tartışma: Bir Adam Ne Zaman Kafir Olur?

35:00 "Bir Mü'minden Ne Beklemeliyiz, Sorusunu Cevaplayamadık

38:00 Sünni Düşüncenin İlk Teolojik Sorunu: İman ve Küfür Meselesidir

45:00 Dinin İnsan Tanımı Nedir?

01:08:00 Müslümanlar Emeviler Döneminde Nelerle Karşılaştı?

01:25:00 İslam Düşüncesinin Oluşumunda Emevilerin Katkıları

01:35:00 Emevi İktidarının Alimlere Karşı Tutumu

01:41:00 Tasavvufa Yönelik Temel Eleştiriler Nedir?

01:50:00 Tasavvufa Yönelik Temle Eleştiriler Nedir?

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