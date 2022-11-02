19. Bölüm "Dinin İnsan Tanımı"

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat, Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle…

00:00 Düşünce ve Hayat

05:00 "Tebessüm, varlık hakkında bir bilgiden kaynaklanır"

08:00 Türk toplumu mutsuzdur

10:00 Sema ve Devran

14:00 Prof. Dr. Ekrem Demirli

16:00 "Hedef mutluluk değil yaşamın kendisidir"

19:00 Emevi Devleti Döneminde İslam Düşüncesinin Durumu

24:00 Hz. Ali ve Zübeyr B. Avvam

26:00 Harici ve Zahiri Kavramı

30:00 İslam Dünyasında İlk Ciddi Tartışma: Bir Adam Ne Zaman Kafir Olur?

35:00 "Bir Mü'minden Ne Beklemeliyiz, Sorusunu Cevaplayamadık

38:00 Sünni Düşüncenin İlk Teolojik Sorunu: İman ve Küfür Meselesidir

45:00 Dinin İnsan Tanımı Nedir?

01:08:00 Müslümanlar Emeviler Döneminde Nelerle Karşılaştı?

01:25:00 İslam Düşüncesinin Oluşumunda Emevilerin Katkıları

01:35:00 Emevi İktidarının Alimlere Karşı Tutumu

01:41:00 Tasavvufa Yönelik Temel Eleştiriler Nedir?

01:50:00 Tasavvufa Yönelik Temle Eleştiriler Nedir?