2. Bölüm "Nefis ve İnsan Arasındaki İlişki"

Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli’nin anlatımıyla sizlerle…

06 Ekim 2022 | 10:51
VİDEO DEVAM EDİYOR

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle…

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