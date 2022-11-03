22. Bölüm "Yunus Emre Düşüncesi"

Aklıselim ve kalbiselim ne demektir?

04 Kasım 2022 | 08:44
VİDEO DEVAM EDİYOR

Mustafa Akar'ın sunumu, Ekrem Demirli'nin katkılarıyla Düşünce ve Hayat 22. bölümüyle yayında!

Düşünce ve Hayat'ta bu hafta Anadolu Ereni: Yunus Emre konuşuldu.

00:00 Düşünce ve Hayat

04:00 Anadolu Ereni: Yunus Emre

08:00 Yunus Emre Düşüncesi

13:00 Yunus Emre'nin Şiirlerinde İnsan ve Evren İlişkisi

20:00 "Hurma sizin halanızdır" hadis-i şerifi ile kurulan insan ve doğa ilişkisi

40:00 Ahmet Yesevi'nin Yunus Emre'ye Tesiri Olmuş mudur?

53:00 Yunus Emre Düşüncesi

01:19:00 Yunus Emre'nin Tasavvuf Anlayışı

01:23:00 Aklıselim ve kalbiselim ne demektir?

01:31:00 Edebiyat tarihi içerisinde Yunus Emre

01:37:00 "Yunus bu dünyaya niye geldin" mısrasını nasıl anlamalıyız?

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