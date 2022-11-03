23. Bölüm "Tasavvuf ve Ahlak İlişkisi"

Mutasavvıf kime denir? Tasavvuf, adını ne zaman aldı? Tasavvufa atfedilen "gönül" vurgusu doğru mu?
Düşünce ve Hayat programında bu hafta "Tasavvuf ve Sufilik" konuşuldu.
00:00 Düşünce ve Hayat
05:00 Tasavvuf, adını ne zaman aldı?
16:00 Sufilerin Toplum İçindeki Farklılıklarının Sebepleri
30:00 Tasavvufun İslami İlimler İçerisindeki Durumu
54:00 Tasavvufa atfedilen "gönül" vurgusu doğru mu?
01:00:00 Tasavvuf ve Ahlak İlişkisi
01:07:00 Akıl ve Ahlak İlişkisi
01:25:00 Tasavvuf, Akıl ve Ahlak İlişkisi
01:30:00 Dinin Kural Kısmıyla Dinin Ana Fikri Arasındaki İlişki Nasıl Ortaya Çıkacak?
01:35:00 Tasavvuf ve Keramet İlişkisi