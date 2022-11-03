23. Bölüm "Tasavvuf ve Ahlak İlişkisi"

Mutasavvıf kime denir? Tasavvuf, adını ne zaman aldı? Tasavvufa atfedilen "gönül" vurgusu doğru mu?

Düşünce ve Hayat programında bu hafta "Tasavvuf ve Sufilik" konuşuldu.

00:00 Düşünce ve Hayat

05:00 Tasavvuf, adını ne zaman aldı?

16:00 Sufilerin Toplum İçindeki Farklılıklarının Sebepleri

30:00 Tasavvufun İslami İlimler İçerisindeki Durumu

54:00 Tasavvufa atfedilen "gönül" vurgusu doğru mu?

01:00:00 Tasavvuf ve Ahlak İlişkisi

01:07:00 Akıl ve Ahlak İlişkisi

01:25:00 Tasavvuf, Akıl ve Ahlak İlişkisi

01:30:00 Dinin Kural Kısmıyla Dinin Ana Fikri Arasındaki İlişki Nasıl Ortaya Çıkacak?

01:35:00 Tasavvuf ve Keramet İlişkisi