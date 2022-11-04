25. Bölüm "Müslümanca Düşünmek"

Bilgi nedir? Bilginin kaynakları nelerdir? Bilgi ve bilim arasındaki farklılık nelerdir? Bilgi göreceli midir? Akıl ve bilgi arasında nasıl bir ilişki vardır? İman ve amel arasındaki ilişki nedir?

Düşünce ve Hayat programında bu hafta "Çağdaş Dünyada Müslümanca Düşünmek Nasıl Olmalı?" konusu ele alındı.

Hikmet Öztürk'ün moderatörlüğü ve Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin katkılarıyla Düşünce ve Hayat 25. bölümüyle sizlerle...

00:00 Düşünce ve Hayat

05:00 Bilgi ve Bilim Arasındaki Farklılık

13:00 Bilgi Nedir ve Kaynakları Nelerdir?

30:00 Kur'an-ı Kerim'den Bilgi Elde Etme Yöntemleri

43:00 Bilgi Göreceli midir?

54:00 Bilmenin Dereceli Nelerdir?

01:09:00 Bireydeki Bir Ahlak Bilmeyi Nasıl Etkiler?

01:13:00 "Faydasız İlimden Sana Sığınırım" Hadis-i Şerifini Nasıl Anlamalıyız?

01:18:00 Akıl ve Bilgi İlişkisi

01:28:00 İman ve Amel İlişkisi