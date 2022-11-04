26. Bölüm "Mevlid Kandili"

Peygamberin tanımanın yolu nedir?

04 Kasım 2022 | 15:49
VİDEO DEVAM EDİYOR

Düşünce ve Hayat programında bu hafta Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sallallahu aleyhi ve sellem) dünyaya teşrif günü olan Mevlid gecesi konuşuldu.

Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin katkılarıyla Düşünce ve Hayat 26. bölümüyle yayında...

00:00 Düşünce ve Hayat

05:00 Peygamber Efendimiz'in Dünyayı Teşrifi: Mevlid Kandili

45:00 Her ölüm bizim için üzücü olduğunda tam bir ahlak üzere olacağız

58:00 Yüceltme bir uzaklaştırma eylemidir

01:14:00 İslam insanlığımızın kıymetinin idrakıdır

01:28:00 Dindarlık provoke olmadan davranmaktır

01:36:00 İnsan hakkında bilgeliğimiz arttıkça Hz. Peygamberi anlamamız artacaktır

01:40:00 Peygamberi tanımanın yolu peygambere benzemektir

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