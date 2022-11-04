26. Bölüm "Mevlid Kandili"

Düşünce ve Hayat programında bu hafta Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sallallahu aleyhi ve sellem) dünyaya teşrif günü olan Mevlid gecesi konuşuldu.
Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin katkılarıyla Düşünce ve Hayat 26. bölümüyle yayında...
00:00 Düşünce ve Hayat
05:00 Peygamber Efendimiz'in Dünyayı Teşrifi: Mevlid Kandili
45:00 Her ölüm bizim için üzücü olduğunda tam bir ahlak üzere olacağız
58:00 Yüceltme bir uzaklaştırma eylemidir
01:14:00 İslam insanlığımızın kıymetinin idrakıdır
01:28:00 Dindarlık provoke olmadan davranmaktır
01:36:00 İnsan hakkında bilgeliğimiz arttıkça Hz. Peygamberi anlamamız artacaktır
01:40:00 Peygamberi tanımanın yolu peygambere benzemektir