27. Bölüm "Kur'an'da Hz. Yusuf Kıssası"

Hz. Yusuf'un rüyasını nasıl anlamalıyız?

09 Kasım 2022 | 14:53
VİDEO DEVAM EDİYOR

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat, Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

Düşünce ve Hayat 27. bölümüyle yayında...!

00:00 Düşünce ve Hayat

06:00 Meslek varlığa açılan kapıdır

11:00 Günlük Hayatta Kullanılan İslami Kavramlar

20:00 Kur'an'da Hz. Yusuf Kıssası

27:00 Hikayelerin En Güzeli: Hz. Yusuf Kıssası

33:00 Kur'an Kıssalarını Nasıl Anlamalıyız?

36:00 Hz. Yusuf'un Rüyasını Nasıl Anlamalıyız?

01:03:00 Ekrem Demirli: Biz bütün dünyevi kavgalardan geçerek ahlaklı olmaya geldik

01:40:00 Hz. Yusuf'un Rüyasını Nasıl Anlamalıyız?

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