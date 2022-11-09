Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat, Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….
Düşünce ve Hayat 27. bölümüyle yayında...!
00:00 Düşünce ve Hayat
06:00 Meslek varlığa açılan kapıdır
11:00 Günlük Hayatta Kullanılan İslami Kavramlar
20:00 Kur'an'da Hz. Yusuf Kıssası
27:00 Hikayelerin En Güzeli: Hz. Yusuf Kıssası
33:00 Kur'an Kıssalarını Nasıl Anlamalıyız?
36:00 Hz. Yusuf'un Rüyasını Nasıl Anlamalıyız?
01:03:00 Ekrem Demirli: Biz bütün dünyevi kavgalardan geçerek ahlaklı olmaya geldik
01:40:00 Hz. Yusuf'un Rüyasını Nasıl Anlamalıyız?