36. Bölüm "Müslümanlar ve Toplumsal Değişim"

İslam, Hristiyanlığa nasıl bakar? Orta Çağdan günümüze Müslüman-Hristiyan ilişkileri nasıl ilerliyor?

Düşünce ve Hayat programında bu hafta "Müslümanlar ve Toplumsal Değişim" konusu ele alındı?

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat, Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin katkılarıyla sizlerle….

00:00 Düşünce ve Hayat

30:00 Müslümanlar ve Toplumsal Değişim

38:00 İslam, Hristiyanlığa Nasıl Bakar?

55:00 Orta Çağdan Günümüze Müslüman-Hristiyan İlişkileri

01:10:00 Müslümanlar ve Toplumsal Değişim