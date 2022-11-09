37. Bölüm "Sünnet-i Seniye ve Gelenek İlişkisi"

Dini bir kavram olarak sabır nasıl anlaşılmalı? Din ve gelenek arasında nasıl bir ilişki vardır? Sabr-ı cemil ne demek? Dini bir kavram olarak musibet nasıl anlaşılmalı?

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

00:00 Düşünce ve Hayat

10:00 Sünnet-i Seniye ve Gelenek İlişkisi

14:00 Dini bir kavram olarak sabır nasıl anlaşılmalı?

32:00 Din ve gelenek ilişkisi

36:00 Sıkıntı ve nimette sabır

01:07:00 Sabr-ı Cemil ne demek?

01:11:00 Dini bir kavram olarak musibet nasıl anlaşılmalı?