39. Bölüm "İnsan ve Dini Değerler"

Hümanizmin dini düşüncede yeri var mı? Çağdaş dünyada insan ve dini değerler önemi nedir?

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

Düşünce ve Hayat her hafta Cuma günü 20.00 'de sizlerle....

00:00 Düşünce ve Hayat

25:00 Hümanizmin Dini Düşüncede Yeri Var mı?

38:00 Çağdaş Dünyada İnsan ve Dini Değerler

01:00:00 Allah - İnsan İlişkisinin Boyutları

01:21:00 İslam Düşüncesinde Allah-İnsan İlişkisi