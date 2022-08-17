41. Bölüm "Dede Korkut Hikayeleri"

Düşünce ve Hayat'ın bu bölümünde "Dede Korkut Hikayelerinin Günümüzle İrtibatı" konuşuldu

17 Ağustos 2022 | 20:22
VİDEO DEVAM EDİYOR


Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Mustafa Akar'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle…. Düşünce ve Hayat her hafta Cuma günü 20.00 'de sizlerle.... Düşünce ve Hayat Vav TV Youtube kanalında 41. bölümüyle sizlerle

00:00 Düşünce ve Hayat 07:00 Dede Korkut Hikayelerinin Günümüzle İrtibatı 50:00 Reklam Arası 01:15:00 Dede Korkut Hikayelerinin Günümüzle İrtibatı

**

VAV TV RESMİ WEB SİTE

https://www.vavtv.com.tr

VAV TV FREKANS AYARLARI

https://www.vavtv.com.tr/frekanslar

SOSYAL MEDYA ADRESLERİ

https://facebook.com/vavtv
https://twitter.com/vavtvresmi
https://instagram.com/vavtvresmi

Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.

► iletisim@vavtv.com.tr

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

49. Bölüm - Dini Hayatta Rıza Kavramı
49. Bölüm - Dini Hayatta Rıza Kavramı 15 Haziran 2022 | 18:16
50. Bölüm - İbadet ve Ahlak İlişkisi
50. Bölüm - İbadet ve Ahlak İlişkisi 15 Haziran 2022 | 13:39
51. Bölüm - Amel ve Ceza İlişkisi
51. Bölüm - Amel ve Ceza İlişkisi 15 Haziran 2022 | 13:45
52. Bölüm - Mazlum ve Zalim Arasında Adalet
52. Bölüm - Mazlum ve Zalim Arasında Adalet 14 Haziran 2022 | 19:37
53. Bölüm/1 "Duanın mahiyeti"
53. Bölüm/1 "Duanın mahiyeti" 06 Ağustos 2022 | 21:25
53. Bölüm/2 "Duanın mahiyeti"
53. Bölüm/2 "Duanın mahiyeti" 06 Ağustos 2022 | 21:24
54. Bölüm/1 "Kur'an'da Kelimelerin ve Kavramların Anlam Dünyası"
54. Bölüm/1 "Kur'an'da Kelimelerin ve Kavramların Anlam Dünyası" 06 Ağustos 2022 | 21:10
54. Bölüm/2 "Kur'an'da Kelimelerin ve Kavramların Anlam Dünyası"
54. Bölüm/2 "Kur'an'da Kelimelerin ve Kavramların Anlam Dünyası" 06 Ağustos 2022 | 21:06