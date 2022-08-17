Düşünce ve Hayat'ta bu hafta Vav TV'de, Prof. Dr. Ekrem Demirli ile "Yaradılış Gayesi ve Allah'ın Muradı'na" dair önemli bir sohbet gerçekleştirildi. Düşünce Ve Hayat Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle…. Düşünce ve Hayat her hafta Cuma günü 20.00 'de Vav TV'de sizlerle....

Düşünce ve Hayat Vav TV Youtube kanalında 42. bölümüyle sizlerle..

00:00 Düşünce ve Hayat

15:00 Allah'ın Bizden Muradını Doğru Anlamak

01:10:00 Yaradılış Gayesi ve Allah'ın Muradı Nedir?

01:30:00 Din ve Gelenek İlişkisi Nasıl Tesis Edilmeli?