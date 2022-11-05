48. Bölüm "Rıza Kavramını Anlamak"

Düşünce ve Hayat'ta bu hafta "Dini Hayatta Rıza Kavramını Anlamak" konulu sohbet gerçekleştirildi.

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

Düşünce ve Hayat her hafta Cuma günü 20.00 'de Vav TV'de sizlerle....

00:00 Düşünce ve Hayat

06:00 Dini düşüncede indirgemeci yaklaşım sorunu

22:00 Dini hayatta rıza kavramını anlamak

24:30 Allah'ın razı olması ve Allah'tan razı olmak

51:00 Dini hayatta rıza kavramını anlamak

01:30:00 Dini düşüncede indirgemeci yaklaşım sorunu