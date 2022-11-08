50. Bölüm " Amel ve Ceza İlişkisi"

Hadis-i Şerif metinlerini doğru anlamak için ne yapmalıyız? Amel ve ceza ilişkisi nedir?

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

Düşünce ve Hayat her hafta Cuma günü 20.00 'de Vav TV'de sizlerle....

Düşünce ve Hayat Vav TV Youtube kanalında 50. bölümüyle sizlerle...

00:00 Düşünce ve Hayat

05:00 Hadis-i Şerif metinlerini doğru anlamak

12:30 Amel ve ceza ilişkisi

38:00 Kadim Tartışma: Bilgi Eylem İlişkisi

01:10:00 İslam'ın evrenselliği

01:16:00 Hikem-i Ataiyye'den hikmetli sözler