53. Bölüm " Teslimiyet, Tevekkül ve Rıza"

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

Düşünce ve Hayat her hafta Cuma günü 20.00 'de Vav TV'de sizlerle.... Düşünce ve Hayat Vav TV Youtube kanalında 53. bölümüyle sizlerle...

00:00 Düşünce ve Hayat

05:00 "Allah Katında Din İslam'dır" ayetinin işaret ettiği anlam dünyası

10:00 Kur'an'da kelimelerin ve kavramların anlam dünyası

12:00 Kur'an'da namaz ayetleri

15:50 Namaz ve ibadetin anlamı

23:30 Kur'an'da kelimelerin ve kavramların dünyası

33:00 Teslimiyet, tevekkül ve rıza

50:00 "Allah Katında Din İslam'dır" ayetinin işaret ettiği anlam dünyası

01:02:00 İslam'da tevekkül inancı

01:06:00 İslam'ın tevekkül anlayışı

01:21:00 İslam'da ibadetlerin yeri ve önemi

01:25:00 İbadet çeşitliliğinin sebepleri