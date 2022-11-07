53. Bölüm " Teslimiyet, Tevekkül ve Rıza"

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….
Düşünce ve Hayat her hafta Cuma günü 20.00 'de Vav TV'de sizlerle.... Düşünce ve Hayat Vav TV Youtube kanalında 53. bölümüyle sizlerle...
00:00 Düşünce ve Hayat
05:00 "Allah Katında Din İslam'dır" ayetinin işaret ettiği anlam dünyası
10:00 Kur'an'da kelimelerin ve kavramların anlam dünyası
12:00 Kur'an'da namaz ayetleri
15:50 Namaz ve ibadetin anlamı
23:30 Kur'an'da kelimelerin ve kavramların dünyası
33:00 Teslimiyet, tevekkül ve rıza
50:00 "Allah Katında Din İslam'dır" ayetinin işaret ettiği anlam dünyası
01:02:00 İslam'da tevekkül inancı
01:06:00 İslam'ın tevekkül anlayışı
01:21:00 İslam'da ibadetlerin yeri ve önemi
01:25:00 İbadet çeşitliliğinin sebepleri