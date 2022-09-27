57. Bölüm "Şehitlik makamı"

Kimlere şehit denir?

28 Eylül 2022 | 07:55
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Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle…. Düşünce ve Hayat her hafta Cuma günü 20.00 'de Vav TV'de sizlerle....

00:00 Düşünce ve Hayat 03:45 Şehitlik makamı ve önemi 07:00 Kimlere şehit denir? 16:00 İbadetlerin gereği ve hikmeti 28:00 Hikem-i Ataiyyeden hikmetli sözler 42:00 Kalbimizin yöneldiği şeylerle imtihanımız

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