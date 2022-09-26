59. Bölüm "İnsanın Yaratılış Gayesi"

Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli’nin anlatımıyla sizlerle…

27 Eylül 2022 | 17:36
VİDEO DEVAM EDİYOR

Dünyaya bakışımız nasıl olmalıdır? Allah'ın (C.C.) insandan muradı nedir? Bir Müslüman Allah'ı (C.C.) nerede aramalıdır? Din insana 'Niçin Varız' sorusunun cevabını verir mi? İbadetin yapılış amacı nedir?

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat Tahir İnan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

Düşünce ve Hayat her hafta Cuma günü 20.00 'de Vav TV'de sizlerle....

00:00 Düşünce ve Hayat

03:30 İnsanın yaratılış gayesi

09:00 'Niçin Varız' sorusunun cevabını nerede aramalıyız?

34:00 Dünyaya bakışımız nasıl olmalıdır?

39:00 Allah'ın (C.C.) insandan muradı nedir?

01:03:00 Dünyaya bakışımız nasıl olmalıdır?

01:18:00 Bir Müslüman Allah'ı (C.C.) nerede aramalıdır?

01:26:00 Din insana 'Niçin Varız' sorusunun cevabını verir mi?

01:36:00 Klasik Metafizikte dünya algısı

01:41:00 İbadetin yapılış amacı nedir?

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