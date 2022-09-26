60. Bölüm "Modern Çağda Dini Düşünceyi Anlamak"

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat, Tahir İnan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….
Düşünce ve Hayat her hafta Cuma günü 20.00 'de Vav TV'de sizlerle....
00:00 Düşünce ve Hayat
10:00 Modern Çağda Dini Düşünceyi Anlamak
22:00 Masalları İslami Düşünce Perspektifinden Yeniden Okumak
32:00 Santraç oyunu üzerinden ehl-i sünnet düşüncesini anlamak
01:20:00 İslam düşüncesinde rıza kavramı