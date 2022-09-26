61. Bölüm "Zamanı Dini Perspektiften Okumak"

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat, Tahir İnan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

Düşünce ve Hayat her hafta Cuma günü 20.00 'de Vav TV'de sizlerle....

00:00 Düşünce ve Hayat

04:00 Zamanı dini perspektiften okumak

08:00 Göçün hicret olması ve ahlakla ilişkisi

10:00 Muharrem ayının önemi ve hikmeti

23:00 Dinde önemli ay ve günler

28:00 Ehl-i Beyt sevgisi ne anlama gelir?

01:20:00 4 Kapı 40 Makam nedir?