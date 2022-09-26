61. Bölüm "Zamanı Dini Perspektiften Okumak"

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat, Tahir İnan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….
Düşünce ve Hayat her hafta Cuma günü 20.00 'de Vav TV'de sizlerle....
00:00 Düşünce ve Hayat
04:00 Zamanı dini perspektiften okumak
08:00 Göçün hicret olması ve ahlakla ilişkisi
10:00 Muharrem ayının önemi ve hikmeti
23:00 Dinde önemli ay ve günler
28:00 Ehl-i Beyt sevgisi ne anlama gelir?
01:20:00 4 Kapı 40 Makam nedir?