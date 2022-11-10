66. Bölüm "Alacaklılık Duygusu ve Dindarlık"

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

Düşünce ve Hayat her hafta Cuma günü 20.00 'de Vav TV'de sizlerle....

00:00 Düşünce ve Hayat

06:00 Alacaklılık duygusu ve dindarlık

15:00 Dini yaşantıda alacaklılık fikri

24:00 İbadet etmek ödül mü gerektirir şükür mü?

34:00 Hesaplaşma arzusu ve hak iddiası arasında kulluğu anlamak

37:00 Alacaklılık fikriyle yaşamak

43:00 Mağduriyet karşısında oluşan alacaklılık fikrinin meşruiyeti

58:00 Mülkiyet kavramı alacaklılık fikrini nasıl etkiliyor?

01:02:00 Anne ve babaya borçlu muyuz?