66. Bölüm "Alacaklılık Duygusu ve Dindarlık"

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….
Düşünce ve Hayat her hafta Cuma günü 20.00 'de Vav TV'de sizlerle....
00:00 Düşünce ve Hayat
06:00 Alacaklılık duygusu ve dindarlık
15:00 Dini yaşantıda alacaklılık fikri
24:00 İbadet etmek ödül mü gerektirir şükür mü?
34:00 Hesaplaşma arzusu ve hak iddiası arasında kulluğu anlamak
37:00 Alacaklılık fikriyle yaşamak
43:00 Mağduriyet karşısında oluşan alacaklılık fikrinin meşruiyeti
58:00 Mülkiyet kavramı alacaklılık fikrini nasıl etkiliyor?
01:02:00 Anne ve babaya borçlu muyuz?