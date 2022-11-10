67. Bölüm "Nebevi Hikmet"

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

Düşünce ve Hayat her hafta Cuma günü 20.00 'de Vav TV'de sizlerle....

Düşünce ve Hayat Vav TV Youtube kanalında 67. bölümüyle sizlerle...

00:00 Düşünce ve Hayat

09:00 Peygamber Efendimiz'in dünyaya teşrifi: Mevlid Kandili

01:00:00 Alemin yaradılış gayesi nedir?

01:10:00 Hakikat-ı Muhammediye ve Nebevi Hikmet