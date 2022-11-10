Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa (A.S.) kıssası nasıl anlatılmaktadır? Hz. Hızır'ın (a.s.) Hz. Musa'ya (a.s.) öğrettiği ilk şey nedir? Hz. Musa (a.s.) ve Hızır (a.s.) kıssasından çıkarılacak dersler nelerdir?
Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat, Tahir İnan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….
Düşünce ve Hayat her hafta Cuma günü 20.00 'de Vav TV'de sizlerle....
00:00 Düşünce ve Hayat
18:00 Hz. Musa (a.s.) ve Hızır (a.s) Kıssası
33:00 Hz. Musa'nın hayatında izi olan peygamberler
45:00 Hz. Musa (a.s.) ve Hızır'ın (a.s) Yolculuğu
53:00 Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa (A.S.) kıssası nasıl anlatılmaktadır?
57:00 Hz. Hızır'ın (a.s.) Hz. Musa'ya (a.s.) öğrettiği ilk şey nedir?
01:42:00 Hz. Musa (a.s.) ve Hızır (a.s.) kıssasından çıkarılacak dersler