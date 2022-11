Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa (A.S.) kıssası nasıl anlatılmaktadır? Hz. Hızır'ın (a.s.) Hz. Musa'ya (a.s.) öğrettiği ilk şey nedir? Hz. Musa (a.s.) ve Hızır (a.s.) kıssasından çıkarılacak dersler nelerdir?

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat, Tahir İnan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

Düşünce ve Hayat her hafta Cuma günü 20.00 'de Vav TV'de sizlerle....

00:00 Düşünce ve Hayat

18:00 Hz. Musa (a.s.) ve Hızır (a.s) Kıssası

33:00 Hz. Musa'nın hayatında izi olan peygamberler

45:00 Hz. Musa (a.s.) ve Hızır'ın (a.s) Yolculuğu

53:00 Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa (A.S.) kıssası nasıl anlatılmaktadır?

57:00 Hz. Hızır'ın (a.s.) Hz. Musa'ya (a.s.) öğrettiği ilk şey nedir?

01:42:00 Hz. Musa (a.s.) ve Hızır (a.s.) kıssasından çıkarılacak dersler