69. Bölüm "Hz. Musa ve Hz. Hızır'ın Kıssası"

Hz. Musa, Hz. Hızır'ın karşılıksız yardım etmesini neden sorguladı?

05 Kasım 2022 | 11:25
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Hz. Peygamber'in hayatında istişarenin yeri nedir? Hz. Hızır'ın eylemlerindeki ahlak umdeleri nelerdir? Hz. Musa Hz. Hızır'ın karşılıksız yardım etmesini neden sorguladı? Cömertlik ahlakının türleri nelerdir?

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

Düşünce ve Hayat her hafta Cuma günü 20.00 'de Vav TV'de sizlerle.... Düşünce ve Hayat Vav TV Youtube kanalında 69. bölümüyle sizlerle...

00:00 Düşünce ve Hayat

03:00 Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa (A.S.) ve Hz. Hızır (A.S.)'ın Kıssası

08:00 Din Hz. Musa'nın kıssasıyla bize ne öğretir?

18:00 Hz. Peygamber'in hayatında istişarenin yeri

27:00 Hz. Hızır'ın eylemlerindeki ahlak umdeleri

33:00 Din Hz. Musa'nın kıssasıyla bize ne öğretir?

42:00 Hz. Musa Hz. Hızır'ın karşılıksız yardım etmesini neden sorguladı?

52:00 Cömertlik ahlakının türleri

01:32:00 Hz. Musa'nın hayatındaki ölümler ve anlamları

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