70. Bölüm "Asr Suresi'nin Tefsiri"

Allah (c.c.) neden yarattığı varlıklara yemin ediyor?

05 Kasım 2022 | 22:11
VİDEO DEVAM EDİYOR

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

Düşünce ve Hayat her hafta Cuma günü 20.00 'de Vav TV'de sizlerle.... Düşünce ve Hayat Vav TV Youtube kanalında 72. bölümüyle sizlerle...

00:00 Düşünce ve Hayat

03:00 Asr Suresi'nin Tefsiri

47:00 Allah (c.c.) neden yarattığı varlıklara yemin ediyor?

01:10:00 Asr Suresi'nin Tefsiri

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