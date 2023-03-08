83. Bölüm | Mekke'nin Fethi'ne Giden Yolda Neler Yaşandı?

08 Mart 2023 | 13:04
VİDEO DEVAM EDİYOR

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle…. Düşünce ve Hayat her hafta Cuma günü 20.00 'de Vav TV'de sizlerle....

00:00 Düşünce ve Hayat
04:00 Hudeybiye Antlaşması Müslümanlar için neden önemli?
06:00 Mekke'nin Fethi'ne giden yolda neler yaşandı?
18:00 İslam'da tebliğ ve terbiye metodu
24:00 Hz. Musa Firavun'u İslam' nasıl davet etti?
30:00 Mekke'nin Fethi'ne giden yolda neler yaşandı?
33:30 Hz. Peygamber'in fetih anlayışı
01:10:00 Mekke'nin fethi ve Müslümanların mücadelesi
01:20:00 Hz. Peygamber'in (S.A.V.) Fetih Anlayışı
01:25:00 Mekke'nin fethi ve Müslümanların mücadelesi
01:31:00 Hudeybiye Antlaşması sahabelerde nasıl karşılık buldu?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

77. Bölüm | Hz. Süleyman ve Belkıs
77. Bölüm | Hz. Süleyman ve Belkıs 01 Ocak 2023 | 12:09
78. Bölüm | Amenerrasulü Duası
78. Bölüm | Amenerrasulü Duası 07 Ocak 2023 | 15:40
79. Bölüm | Üç Ayların Anlamı ve Fazileti
79. Bölüm | Üç Ayların Anlamı ve Fazileti 28 Ocak 2023 | 14:27
80. Bölüm I Bedir Savaşı'nın Tarihi, Nedenleri ve Sonuçları
80. Bölüm I Bedir Savaşı'nın Tarihi, Nedenleri ve Sonuçları 04 Şubat 2023 | 23:15
81. Bölüm I Miraç - Namaz İlişkisi | Düşünce ve Hayat
81. Bölüm I Miraç - Namaz İlişkisi | Düşünce ve Hayat 18 Şubat 2023 | 20:22
82. Bölüm I Hz. Muhammed'in (SAV) izinde Uhud Savaşı I Düşünce ve Hayat
82. Bölüm I Hz. Muhammed'in (SAV) izinde Uhud Savaşı I Düşünce ve Hayat 25 Şubat 2023 | 15:08
83. Bölüm I Düşünce ve Hayat
83. Bölüm I Düşünce ve Hayat 04 Mart 2023 | 18:10
83. Bölüm | Mekke'nin Fethi'ne Giden Yolda Neler Yaşandı?
83. Bölüm | Mekke'nin Fethi'ne Giden Yolda Neler Yaşandı? 08 Mart 2023 | 11:09