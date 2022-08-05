9. Bölüm - Sevgiye Dayalı İlişkiler Nasıl Olmalı?
Düşünce ve Hayat, Hikmet Öztürk’ün sunumu, Ekrem Demirli’nin anlatımıyla sizlerle
05 Ağustos 2022 | 21:55
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
43. Bölüm - Din ve Ahlak 22 Nisan 2022 | 03:14
48. Bölüm - Mezhep Farklılıklarının Fikri Temelleri 15 Haziran 2022 | 18:16
49. Bölüm - Dini Hayatta Rıza Kavramı 15 Haziran 2022 | 18:16
50. Bölüm - İbadet ve Ahlak İlişkisi 15 Haziran 2022 | 13:39
51. Bölüm - Amel ve Ceza İlişkisi 15 Haziran 2022 | 13:45
52. Bölüm - Mazlum ve Zalim Arasında Adalet 14 Haziran 2022 | 19:37
9. Bölüm - Sevgiye Dayalı İlişkiler Nasıl Olmalı? 05 Ağustos 2022 | 13:15
9. Bölüm - Sevmek insanı özgürleştirir mi? 05 Ağustos 2022 | 21:35