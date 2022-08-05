9. Bölüm - Sevmek insanı özgürleştirir mi?

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat, Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

Düşünce ve Hayat'ın ana teması "Sevgiye Dayalı İlişkiler Nasıl Olmalı?" soru başlığı altında "Sevgi, Bağlılık" gibi kavramlar irdelenip üzerinde konuşuldu.

Ekrem Demirli: "Sevgiyi konuşacaksak ticaret olmayan bir şeyden konuşmamız gerekir."

Ekrem Demirli : "İnşa ettiğimiz dünyayı, inşa edilmiş dünyanın perdesi değil anahtarı saymak gerekir."