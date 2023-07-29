Bir Ahlak Olarak Adalet | Düşünce ve Hayat

Bu bölümde Prof. Dr. Ekrem Demirli ile bir ahlak olarak adalet kavramı konuşuldu.

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Nurkan Aslan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

Düşünce ve Hayat'ta bu hafta "Bir Ahlak Olarak Adalet" konuşuldu.

00:00 Düşünce ve Hayat

15:00 Bir ahlak olarak Adalet

20:00 Dini ahlak ve ahlak kavramı

24:00 Allah'ın isimleri ve ahlak kavramı ilişkisi

45:00 "Yarabbi sana dair hayretimi artır" hadisinden ne anlamalıyız?

01:16:00 Hz. Peygamber'i ahlaki bir model olarak benimsemek

01:20:00 Modern ahlak teorilerine karşı İslam'ın ahlak anlayışı

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