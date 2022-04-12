Çağdaş dünyada insan ve dini değerler

Hümanizmin dini düşüncede yeri var mı? Çağdaş dünyada insan ve dini değerlerin önemi nedir?
Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat programı Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin katkılarıyla her hafta cuma günü 20.00'de sizlerle buluşuyor...
00:00 Düşünce ve Hayat
25:00 Hümanizmin Dini Düşüncede Yeri Var mı?
38:00 Çağdaş Dünyada İnsan ve Dini Değerler
01:00:00 Allah - İnsan İlişkisinin Boyutları
01:21:00 İslam Düşüncesinde Allah-İnsan İlişkisi
VAV TV RESMİ WEB SİTE
VAV TV FREKANS AYARLARI
►https://www.vavtv.com.tr/frekanslar
SOSYAL MEDYA ADRESLERİ
► https://facebook.com/vavtv
► https://twitter.com/vavtvresmi
► https://instagram.com/vavtvresmi
Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.
► iletisim@vavtv.com.tr