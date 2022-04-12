Çağdaş dünyada insan ve dini değerler

Hümanizmin dini düşüncede yeri var mı? Çağdaş dünyada insan ve dini değerlerin önemi nedir?

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat programı Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin katkılarıyla her hafta cuma günü 20.00'de sizlerle buluşuyor...

00:00 Düşünce ve Hayat

25:00 Hümanizmin Dini Düşüncede Yeri Var mı?

38:00 Çağdaş Dünyada İnsan ve Dini Değerler

01:00:00 Allah - İnsan İlişkisinin Boyutları

01:21:00 İslam Düşüncesinde Allah-İnsan İlişkisi

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