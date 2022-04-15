Dede Korkut Hikayelerinin Günümüzle İrtibatı

Düşünce ve Hayat programının 41. bölümünde "Dede Korkut Hikayelerinin Günümüzle İrtibatı" konusu ele alınıyor.

15 Nisan 2022 | 18:11
VİDEO DEVAM EDİYOR


Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Mustafa Akar'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle…. Düşünce ve Hayat her hafta Cuma günü 20.00 'de sizlerle.... Düşünce ve Hayat Vav TV Youtube kanalında 41. bölümüyle sizlerle

00:00 Düşünce ve Hayat 07:00 Dede Korkut Hikayelerinin Günümüzle İrtibatı 50:00 Reklam Arası 01:15:00 Dede Korkut Hikayelerinin Günümüzle İrtibatı

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