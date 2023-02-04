Düşünce ve Hayat | Hz. Peygamber'in Savaşları

Bedir Savaşı'nın tarihi, nedenleri ve sonuçları nelerdir?

04 Şubat 2023 | 01:21
VİDEO DEVAM EDİYOR

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

Düşünce ve Hayat her hafta Cuma günü 20.00 'de Vav TV'de sizlerle....

00:00 Düşünce ve Hayat

18:00 İnsanın anlam arayışı ne zaman sonuçlanacak?

22:00 Hz. Peygamber'in Savaşları

36:00 Melekler insanların yeryüzünde fesat çıkaracağını nereden biliyordu?

55:00 Bedir Savaşı'nın sebepleri ve sonuçları

01:00:00 Kur'an'daki Furkan Kavramı

01:02:00 İslam'ın ilk döneminde inançlar ve topluma yansımaları

01:11:00 Bedir Savaşı'nın tarihi, nedenleri ve sonuçları

01:19:00 Savaş kültürü olmayan Bedir ashabının savaşla imtihanı nasıl oldu?

01:22:00 Savaş kültürü olmayan bir toplum Bedir Savaşı'nda neler yaşadı?

01:30:00 İslam tarihi içerisinde "Bedir Savaşçıları" neden farklı bir yere sahip?

01:35:00 Hz. Peygamber Bedir'e giderken nasıl dua etti?

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