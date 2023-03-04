Düşünce ve Hayat I İslam'da Tebliğ

Hz. Musa Firavun'u İslam' nasıl davet etti?

04 Mart 2023 | 18:10
VİDEO DEVAM EDİYOR

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle…. Düşünce ve Hayat her hafta Cuma günü 20.00 'de Vav TV'de sizlerle....

00:00 Düşünce ve Hayat

04:00 Hudeybiye Antlaşması Müslümanlar için neden önemli?

06:00 Mekke'nin Fethi'ne giden yolda neler yaşandı?

18:00 İslam'da tebliğ ve terbiye metodu

24:00 Hz. Musa Firavun'u İslam' nasıl davet etti?

30:00 Mekke'nin Fethi'ne giden yolda neler yaşandı?

33:30 Hz. Peygamber'in fetih anlayışı

01:10:00 Mekke'nin fethi ve Müslümanların mücadelesi

01:20:00 Hz. Peygamber'in (S.A.V.) Fetih Anlayışı

01:25:00 Mekke'nin fethi ve Müslümanların mücadelesi

01:31:00 Hudeybiye Antlaşması sahabelerde nasıl karşılık buldu?

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