Ekrem Demirli: Sünnet Hz. Peygamber'i Taklit Ederken Bilinçli Olma Halidir | Düşünce ve Hayat

İman ve İtikat Ne Anlama Gelir?

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Nurkan Aslan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

00:00 Düşünce ve Hayat

13:00 "Allah'ın Ahlakıyla Ahlaklanmak" Ne Anlama Gelir?

24:30 İman ve İtikat Ne Anlama Gelir?

54:00 İmanın Esasları: Birin Beş Hali