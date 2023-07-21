VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Hicreti düşünmek ve yaşamak I Düşünce ve Hayat 21 Temmuz 2023 | 99. Bölüm
Haccın hikmet boyutu | Düşünce ve Hayat 15 Temmuz 2023 | 98. Bölüm
İslam'da Hac İbadeti ve Önemi | Düşünce ve Hayat 07 Temmuz 2023 | 97. Bölüm
Maun suresi bağlamında hayatı nasıl okuyabiliriz? | Düşünce ve Hayat 12 Haziran 2023 | 96. Bölüm
Maûn Suresi ve İçerdiği Mesajlar | Düşünce ve Hayat 09 Haziran 2023 | 95. Bölüm
Hz. Musa'nın Vahiyle İlk Buluşması I Düşünce ve Hayat 11 Haziran 2023 | 91. Bölüm
Hz. Musa'nın Peygamberlik Yolculuğu I Düşünce ve Hayat 21 Mayıs 2023 | 90. Bölüm
İslam Geleneğinde Oruç ve Düşünce | Düşünce ve Hayat 21 Mayıs 2023 | 89. Bölüm
İslam Geleneğinde Oruç I Düşünce ve Hayat 22 Mayıs 2023 | 87. Bölüm
İslam'ın Fetih Anlayışı | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 84. Bölüm
Mekke'nin Fethi'ne Giden Yolda Neler Yaşandı? | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 83. Bölüm
Hz. Muhammed'in (SAV) izinde Uhud Savaşı I Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 82. Bölüm
Miraç - Namaz İlişkisi | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 81. Bölüm
Bedir Savaşı'nın Tarihi, Nedenleri ve Sonuçları | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 80. Bölüm
Üç Ayların Anlamı ve Fazileti | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 79. Bölüm
Amenerrasulü Duası | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 78. Bölüm
Hz. Süleyman ve Belkıs | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 77. Bölüm
Hangi amaçla yemin ederiz? | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 75. Bölüm
İbrahim Ethem Örnekliğinde İktidar ve Şöhret kavramı | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 72. Bölüm
"Asr Suresi'nin Tefsiri" I Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 70. Bölüm
"Hz. Musa ve Hz. Hızır'ın Kıssası" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 69. Bölüm
"Hz. Musa ve Hızır'ın Yolculuğu" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 68. Bölüm
"Nebevi Hikmet" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 67. Bölüm
"Alacaklılık Duygusu ve Dindarlık" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 66. Bölüm
"Modern Çağda Halvet ve Uzlet" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 65. Bölüm
"Dini Bir Ahlak Olarak Nasip" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 64. Bölüm
"Lakapların İnsan Üzerindeki İnşai Rolü" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 63. Bölüm
"Allah'ı "Rahman" İsmiyle Düşünmek" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 62. Bölüm
"Zamanı Dini Perspektiften Okumak" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 61. Bölüm
"Modern Çağda Dini Düşünceyi Anlamak" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 60. Bölüm
"İnsanın Yaratılış Gayesi" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 59. Bölüm
"Tevhidi Anlamada Nübüvvetin Rolü" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 58. Bölüm
"Şehitlik Makamı" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 57. Bölüm
"Kurban ibadetinin mana derinliği" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 56. Bölüm
"Ayetel Kürsi'nin Mana Derinliği" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 55. Bölüm
"Kelimeler ve Kavramlar" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 54. Bölüm
" Teslimiyet, Tevekkül ve Rıza" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 53. Bölüm
"Mazlum ve Zalim Arasında Adalet" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 52. Bölüm
"İnsanın Fiilleri ve Ceza Olgusu" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 51. Bölüm
" Amel ve Ceza İlişkisi" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 50. Bölüm
"Rıza Kavramını Anlamak" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 48. Bölüm
Din ve Ahlak | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 43. Bölüm
"Allah'ın Bizden Muradı" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 42. Bölüm
"Dede Korkut Hikayeleri" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 40. Bölüm
"İnsan ve Dini Değerler" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 39. Bölüm
"Sünnet-i Seniye ve Gelenek İlişkisi" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 37. Bölüm
"Müslümanlar ve Toplumsal Değişim" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 36. Bölüm
"Müslüman Toplumda Kadının Yeri" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 35. Bölüm
"Mesnevi'nin İlk On Sekiz Beyiti" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 34. Bölüm
"Hz. Mevlana ve Mesnevi" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 33. Bölüm
"Tövbenin Mahiyeti" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 32. Bölüm
"İlk Vahiyde Hz. Peygamber'in Yaşadıkları" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 31. Bölüm
"İnsan İçin İmtihanın Anlamı" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 30. Bölüm
"İslam'da Ahiret İnancı" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 29. Bölüm
"İfrat ve Tefrit" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 28. Bölüm
"Kur'an'da Hz. Yusuf Kıssası" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 27. Bölüm
"Mevlid Kandili" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 26. Bölüm
"Müslümanca Düşünmek" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 25. Bölüm
"Modern Çağın Din Algısı" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 24. Bölüm
"Tasavvuf ve Ahlak İlişkisi" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 23. Bölüm
"Yunus Emre Düşüncesi" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 22. Bölüm
"Anadolu Ereni: Yunus Emre" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 21. Bölüm
"Abbasiler Döneminde İslam Düşüncesi" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 20. Bölüm
"Dinin İnsan Tanımı" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 19. Bölüm
"İslami İlimlerin Teşekkülü ve Dönemlendirilmesi" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 18. Bölüm
"İslam Düşüncesini Etkilemiş Tarihi Olaylar" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 17. Bölüm
"İslami İlimlerin Teşekkülü" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 16. Bölüm
"Dini Anlatımda Sembolik Dilin İmkan ve Sorunları" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 15. Bölüm
"Kurban Bayramı" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 14. Bölüm
"Klişe Haline Gelmiş Sözler" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 13. Bölüm
"Adalet Kavramı" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 11. Bölüm
"Cihad ve Fetih" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 10. Bölüm
"Sevgiye Dayalı İlişkiler Nasıl Olmalı?" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 9. Bölüm
"Bir Şehir İnşa Edici Olarak Peygamberlerin Rolü" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 8. Bölüm
"Ehli Sünnetin Mehdilik Anlayışı" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 7. Bölüm
"Habil - Kabil Kıssası" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 6. Bölüm
"Hümeze Suresi'nin Tefsiri" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 5. Bölüm
"İnsan - Kur'an'ı Kerim İlişkisi" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 4. Bölüm
"İnsanın en büyük düşmanı: Nefis ve Şeytan" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 3. Bölüm
"Nefis ve İnsan Arasındaki İlişki" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 2. Bölüm
"İnsanın Rabbi İle Arasındaki İlişki" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 | 1. Bölüm

Hicreti düşünmek ve yaşamak I Düşünce ve Hayat

Hicret kavramını düşüncemize nasıl konu edinebiliriz?

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Nurkan Aslan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

00:00 Düşünce ve Hayat
06:46 İnsanın hakikat arayışı
10:15 "Hac bütün bir hayatın fotoğrafıdır"
15:00 "Biz yeryüzünün varisleri gibi hareket etmeliyiz"
24:05 "Gönül sahası fıtratın üzerine kuruludur"
26:26 "Tefekkür, içgüdülerimizden uzaklaşma çabasıdır"
44:45 Düşüncenin mahiyeti ve sınırları nedir?
56:17 Niyet ve amel ilişkisini nasıl anlamalıyız?
01:03:16 "Niyet, imanın tezahürüdür"
01:09:00 "Hicret ahlaki bir kavramdır"
01:12:23 Hicret kavramını düşüncemize nasıl konu edinebiliriz?
01:25:24 "Hac'da hicreti prova ederiz"

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