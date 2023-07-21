Hicreti düşünmek ve yaşamak I Düşünce ve Hayat

Hicret kavramını düşüncemize nasıl konu edinebiliriz?

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Nurkan Aslan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

00:00 Düşünce ve Hayat

06:46 İnsanın hakikat arayışı

10:15 "Hac bütün bir hayatın fotoğrafıdır"

15:00 "Biz yeryüzünün varisleri gibi hareket etmeliyiz"

24:05 "Gönül sahası fıtratın üzerine kuruludur"

26:26 "Tefekkür, içgüdülerimizden uzaklaşma çabasıdır"

44:45 Düşüncenin mahiyeti ve sınırları nedir?

56:17 Niyet ve amel ilişkisini nasıl anlamalıyız?

01:03:16 "Niyet, imanın tezahürüdür"

01:09:00 "Hicret ahlaki bir kavramdır"

01:12:23 Hicret kavramını düşüncemize nasıl konu edinebiliriz?

01:25:24 "Hac'da hicreti prova ederiz"