Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle…. Düşünce ve Hayat her hafta Cuma günü 20.00 'de Vav TV'de sizlerle....

00:00 Düşünce ve Hayat

03:00 Hz. Muhammed'in (sav) izinde Uhud Savaşı

05:00 Uhud Savaşı öncesi yaşanan hadiseler

13:00 Bedir Savaşı galibiyeti Müslümanlar için nasıl bir imtihan oldu?

15:00 Varlıkla imtihan karşısında Müslüman nasıl davranmalı?

16:30 Müslüman toplumda zafer ahlakı

20:30 Hz. Musa üzerinden Bedir Savaşı'nı anlamak

31:00 Sahabe dönemini anlamak

38:00 Hz. Muhammed (sav) Uhud Savaşı'nı neden istemedi?

42:00 Uhud Savaşı'nı kimler, neden istedi?

44:00 Müslümanlardan Uhud Savaşı'nı kimler, neden istedi?

55:00 Uhud Savaşı'nın sebep ve sonuçları

58:00 İslam geleneğine göre yöneticilerin ve liderlerin seçilmesi

01:00:00 Uhud Savaşı'nda Okçular Tepesi'nin önemi

01:02:30 Uhud Savaşı'nın kazananı kim oldu?

01:05:40 Uhud Savaşı'nda okçular neden yerlerini terk etti?

01:09:00 Okçuların yerlerini terk etmesi Uhud Savaşı'nın sonucunu etkiledi mi?

01:12:00 Uhud Savaşı bize ne öğretti?

01:21:00 Hz. Muhammed'in (sav) izinde Uhud Savaşı

01:26:00 Müslüman toplumda zafer ahlakı

01:35:00 İlk Müslümanların zihin yapıları nasıldı?