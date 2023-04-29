Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle…. Düşünce ve Hayat her hafta Cuma günü 20.00 'de Vav TV'de sizlerle....

00:00 Düşünce ve Hayat

04:00 Hz. Musa Medyen'e neden gitmişti?

06:30 Hz. Musa ile Hz. Şuayp'ın karşılaşması

12:00 Bir ümmet içinde aynı anda iki peygamber oldu mu?

15:00 Kur'an'daki Nebi - Resul kavramları

17:30 Saraydan çobanlığa Hz. Musa'nın hikayesi

24:00 Peygamberlerin özellikleri ve görevleri

27:00 Peygamberimizin örnek ahlakı

29:45 Hz. Musa ile Hz. Şuayb'ın kızlarının kıssası

35:00 Hz. Musa peygamberliğe giden yolda neler yaşandı?

39:00 Hz. Musa'nın "Zerre Hayra Muhtacım" duasını nasıl anlamak gerekir?

57:00 Hz. Musa'nın karşılıksız iyilik yapma ahlakını nasıl anlamalıyız?

01:00:00 Kur'an'da Hz. Musa'nın peygamberlik hikayesi

01:06:00 Hz. Musa, Firavun'a peygamberliğini nasıl ilan etti?

01:18:00 Hz. Musa'nın ilk vahiyle buluşması