Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle…. Düşünce ve Hayat her hafta Cuma günü 20.00 'de Vav TV'de sizlerle....
00:00 Düşünce ve Hayat
04:00 Hz. Musa Medyen'e neden gitmişti?
06:30 Hz. Musa ile Hz. Şuayp'ın karşılaşması
12:00 Bir ümmet içinde aynı anda iki peygamber oldu mu?
15:00 Kur'an'daki Nebi - Resul kavramları
17:30 Saraydan çobanlığa Hz. Musa'nın hikayesi
24:00 Peygamberlerin özellikleri ve görevleri
27:00 Peygamberimizin örnek ahlakı
29:45 Hz. Musa ile Hz. Şuayb'ın kızlarının kıssası
35:00 Hz. Musa peygamberliğe giden yolda neler yaşandı?
39:00 Hz. Musa'nın "Zerre Hayra Muhtacım" duasını nasıl anlamak gerekir?
57:00 Hz. Musa'nın karşılıksız iyilik yapma ahlakını nasıl anlamalıyız?
01:00:00 Kur'an'da Hz. Musa'nın peygamberlik hikayesi
01:06:00 Hz. Musa, Firavun'a peygamberliğini nasıl ilan etti?
01:18:00 Hz. Musa'nın ilk vahiyle buluşması