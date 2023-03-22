Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle…. Düşünce ve Hayat her hafta Cuma günü 20.00 'de Vav TV'de sizlerle....
00:00 Düşünce ve Hayat
06:00 Mekke'nin fethine giden süreç
10:00 İslam kültürlerinin gelişmesi ve yayılımı
13:00 Bireysel Müslümanlığın toplumsal yansımaları
18:00 Bireyin Müslümanlaşma süreci nasıl olmalı?
21:00 Bireyin Müslümanlaşma süreci
43:00 İslam'ın fetih anlayışı
46:00 Mekke'nin fethine giden yolda neler yaşandı?
55:00 Müslüman toplum cahiliye kavramını nasıl anlamalı?
01:04:00 İslam'da iyilik ve kötülük ve kavramı
01:23:00 Hz. Peygamberin Mekke'den Medine'ye hicreti
01:11:00 Mekke'nin fethinden sonra Hz. Peygamberin evrensel mesajı
01:19:00 Hz. Musa'nın Firavun'u imana daveti