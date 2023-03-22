Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle…. Düşünce ve Hayat her hafta Cuma günü 20.00 'de Vav TV'de sizlerle....

00:00 Düşünce ve Hayat

06:00 Mekke'nin fethine giden süreç

10:00 İslam kültürlerinin gelişmesi ve yayılımı

13:00 Bireysel Müslümanlığın toplumsal yansımaları

18:00 Bireyin Müslümanlaşma süreci nasıl olmalı?

21:00 Bireyin Müslümanlaşma süreci

43:00 İslam'ın fetih anlayışı

46:00 Mekke'nin fethine giden yolda neler yaşandı?

55:00 Müslüman toplum cahiliye kavramını nasıl anlamalı?

01:04:00 İslam'da iyilik ve kötülük ve kavramı

01:23:00 Hz. Peygamberin Mekke'den Medine'ye hicreti

01:11:00 Mekke'nin fethinden sonra Hz. Peygamberin evrensel mesajı

01:19:00 Hz. Musa'nın Firavun'u imana daveti