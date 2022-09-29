1. Bölüm "Eğitimin Temel Sorunları"

İlköğretimde çocuk hangi beceri ve yetkinlikleri kazanmalı?

30 Eylül 2022 | 09:25
VİDEO DEVAM EDİYOR

Eğitim nerede başlar? Eğitimin temel sorunları nelerdir? İlköğretim çocuğun hayatında neden önemli? Eğitim ve öğretimin farkları neler? Online eğitimin avantaj ve dezavantajları nelerdir? Online eğitimle birlikte neler değişti? Pandemi sürecinde eğitimin dönüşümü nasıl gerçekleşiyor?

Vav TV'nin yeni programı Eğitim Atölyesi, Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde başladı. İlk bölümünde Eğitim Atölyesi'nde "Eğitim'in Temel Sorunları" konuşuldu. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun i ilk konukları Eğitimci/Yazar Hüseyin Akın ve Eğitimci / Sosyolog Hami Koç oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi
02:00 Eğitim nerede başlar?
12:00 Eğitimin temel sorunları
15:00 İlköğretim çocuğun hayatında neden önemli?
28:00 İlköğretim çocuğun hayatında neden önemli?
32:00 İlköğretimde çocuk hangi beceri ve yetkinlikleri kazanmalı?
37:00 Eğitim ve öğretimin farkları neler?
53:00 Online eğitimin avantaj ve dezavantajları
01:05:00 Dijitalleşmeyle birlikte eğitim nereye gidiyor?
01:10:00 Dijitalleşmenin eğitime yansımaları neler?
01:12:00 Online eğitimle birlikte neler değişti?
01:29:00 Pandemi sürecinde eğitimin dönüşümü
01:34:00 Online eğitimin eğitimci için getirileri neler?
01:43:00 İyi bir eğitim için öğretmene düşen görevler

**

VAV TV RESMİ WEB SİTE

https://www.vavtv.com.tr

VAV TV FREKANS AYARLARI

https://www.vavtv.com.tr/frekanslar

SOSYAL MEDYA ADRESLERİ

https://facebook.com/vavtv
https://twitter.com/vavtvresmi
https://instagram.com/vavtvresmi

Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.

► iletisim@vavtv.com.tr

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

6. Bölüm "Sınav Rehberliği ve Meslek Seçimi"
6. Bölüm "Sınav Rehberliği ve Meslek Seçimi" 07 Nisan 2022 | 14:38
7. Bölüm "Etkinlik ve Oyunlarla Din Eğitimi"
7. Bölüm "Etkinlik ve Oyunlarla Din Eğitimi" 07 Nisan 2022 | 18:05
8. Bölüm "Çocuk Eğitiminde Kitapların Rolü"
8. Bölüm "Çocuk Eğitiminde Kitapların Rolü" 07 Nisan 2022 | 20:59
9. Bölüm "Öğretmenler ve Çocuk Eğitimi"
9. Bölüm "Öğretmenler ve Çocuk Eğitimi" 08 Nisan 2022 | 14:14
10. Bölüm "Eğitimde Başarının Sırrı"
10. Bölüm "Eğitimde Başarının Sırrı" 10 Nisan 2022 | 11:19
11. Bölüm "Down Sendromlu Çocukların Eğitimi"
11. Bölüm "Down Sendromlu Çocukların Eğitimi" 12 Nisan 2022 | 06:40
12. Bölüm "Gençleri Anlamak"
12. Bölüm "Gençleri Anlamak" 13 Nisan 2022 | 19:37
13. Bölüm "Çocuklarda Din Eğitimi ve Ramazan"
13. Bölüm "Çocuklarda Din Eğitimi ve Ramazan" 15 Nisan 2022 | 17:38