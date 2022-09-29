1. Bölüm "Eğitimin Temel Sorunları"

Eğitim nerede başlar? Eğitimin temel sorunları nelerdir? İlköğretim çocuğun hayatında neden önemli? Eğitim ve öğretimin farkları neler? Online eğitimin avantaj ve dezavantajları nelerdir? Online eğitimle birlikte neler değişti? Pandemi sürecinde eğitimin dönüşümü nasıl gerçekleşiyor?

Vav TV'nin yeni programı Eğitim Atölyesi, Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde başladı. İlk bölümünde Eğitim Atölyesi'nde "Eğitim'in Temel Sorunları" konuşuldu. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun i ilk konukları Eğitimci/Yazar Hüseyin Akın ve Eğitimci / Sosyolog Hami Koç oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Eğitim nerede başlar?

12:00 Eğitimin temel sorunları

15:00 İlköğretim çocuğun hayatında neden önemli?

28:00 İlköğretim çocuğun hayatında neden önemli?

32:00 İlköğretimde çocuk hangi beceri ve yetkinlikleri kazanmalı?

37:00 Eğitim ve öğretimin farkları neler?

53:00 Online eğitimin avantaj ve dezavantajları

01:05:00 Dijitalleşmeyle birlikte eğitim nereye gidiyor?

01:10:00 Dijitalleşmenin eğitime yansımaları neler?

01:12:00 Online eğitimle birlikte neler değişti?

01:29:00 Pandemi sürecinde eğitimin dönüşümü

01:34:00 Online eğitimin eğitimci için getirileri neler?

01:43:00 İyi bir eğitim için öğretmene düşen görevler

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