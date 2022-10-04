10. Bölüm "Başarının Sırrı"

Öğrenciler sınav zamanı ne gibi zorluklarla karşılaşıyor?

05 Ekim 2022 | 06:52
VİDEO DEVAM EDİYOR

Başarının sırrı nedir? Başarının aşamaları neler? Başarının arka planındaki sosyo-kültürel temeller nelerdir? Başarıya giden yolda ailenin önemi nedir? Ailenin tutumu sınav başarısını nasıl etkiler? Öğrencinin başarısını etkileyen faktörler nelerdir?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Eğitimde Başarının Sırrı" konusu ele alındı. Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Eğitimci / Sosyolog Hami Koç ve Eğitimci / Yazar Dr. Faruk Öndağ oldu.

00:00 Başarının sırrı
04:50 Başarının aşamaları neler?
12:00 Başarının arka planındaki sosyo-kültürel temeller
20:00 Başarıya giden yolda ailenin önemi
42:00 Ailenin tutumu sınav başarısını nasıl etkiler?
46:00 Başarısızlığın temelinde ne var?
54:00 Eğitimde başarının sırrı
58:00 Başarının arka planındaki sosyo-kültürel temeller
01:03:00 Öğrencinin başarısını etkileyen faktörler
01:07:00 Öğrenciler sınav zamanı ne gibi zorluklarla karşılaşıyor?
01:18:00 İnsan beyni nasıl çalışır?
01:34:00 Sınav sürecinde stres yönetimi

**

VAV TV RESMİ WEB SİTE

https://www.vavtv.com.tr

VAV TV FREKANS AYARLARI

https://www.vavtv.com.tr/frekanslar

SOSYAL MEDYA ADRESLERİ

https://facebook.com/vavtv
https://twitter.com/vavtvresmi
https://instagram.com/vavtvresmi

Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.

► iletisim@vavtv.com.tr

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

6. Bölüm "Sınav Rehberliği ve Meslek Seçimi"
6. Bölüm "Sınav Rehberliği ve Meslek Seçimi" 07 Nisan 2022 | 14:38
7. Bölüm "Etkinlik ve Oyunlarla Din Eğitimi"
7. Bölüm "Etkinlik ve Oyunlarla Din Eğitimi" 02 Ekim 2022 | 13:27
8. Bölüm "Çocuk Eğitiminde Kitapların Rolü"
8. Bölüm "Çocuk Eğitiminde Kitapların Rolü" 02 Ekim 2022 | 13:30
9. Bölüm "Öğretmenler ve Çocuk Eğitimi"
9. Bölüm "Öğretmenler ve Çocuk Eğitimi" 02 Ekim 2022 | 13:34
10. Bölüm "Başarının Sırrı"
10. Bölüm "Başarının Sırrı" 05 Ekim 2022 | 06:52
11. Bölüm "Down Sendromlu Çocukların Eğitimi"
11. Bölüm "Down Sendromlu Çocukların Eğitimi" 12 Nisan 2022 | 06:40
12. Bölüm "Gençleri Anlamak"
12. Bölüm "Gençleri Anlamak" 13 Nisan 2022 | 19:37
13. Bölüm "Çocuklarda Din Eğitimi ve Ramazan"
13. Bölüm "Çocuklarda Din Eğitimi ve Ramazan" 15 Nisan 2022 | 17:38