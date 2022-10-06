11. Bölüm "Down Sendromlu Çocuklar"

Down sendromu tedavi edilebilir mi?

06 Ekim 2022 | 16:36
VİDEO DEVAM EDİYOR

Özel eğitim nedir? Down sendromlu çocukların eğitimi nasıl olmalı? Down sendromu farklılığı nedir? Down sendromu tedavi edilebilir mi? Down sendromlu çocukların zihinsel özellikleri nelerdir?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Down Sendromlu Çocukların Eğitimi" konusu ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Eğitimci / Uzman Klinik Psikolog Hafize Albayrak ve Özel Eğitim Öğretmeni Hilal Kulhan oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi
02:00 Özel eğitim nedir?
07:00 Down sendromlu çocukların eğitimi
11:00 Down sendromu farklılığı nedir?
15:00 Down sendromu tedavi edilebilir mi?
27:00 Down sendromlu çocukların zihinsel özellikleri
32:00 Özel gereksinimli çocuklara dair bilinmesi gerekenler
40:00 Engelli bireylere dair bilinmesi gerekenler
44:00 Down sendromlu çocuklara nasıl eğitim verilir?
50:00 Down sendromlu çocukların eğitimi
01:10:00 Down sendromunun dereceleri var mı?

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