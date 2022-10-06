13. Bölüm "Çocuklarda Din Eğitimi ve Ramazan"

Ramazana kendimizi manevi yönden nasıl hazırlamalıyız? Ramazanla ilgili kavramlar çocuklara nasıl anlatılmalı? Tekne orucu Ramazanı çocuklara sevdirir mi? Çocuklara sevdirerek dini ilimleri öğretmenin yolları nelerdir? Ramazana girerken çocuklarla ve gençlerle neler yapılabilir? Ramazanda çocuklar nasıl ödüllendirilmeli?

Eğitim Atölyesi'nde bu hafta " Çocuklarda Din Eğitimi ve Ramazan " konusu ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Dr. Esra Türk ve Din Kültürü Öğretmeni - Eğitimci Erdem Çakı oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

02:00 Çocuklarda Din Eğitimi ve Ramazan

08:30 Ramazana kendimizi manevi yönden nasıl hazırlamalıyız?

22:00 Ramazanla ilgili kavramlar çocuklara nasıl anlatılmalı?

32:00 Kültürümüzde sadaka taşının önemi

40:00 Ramazanda yardımlaşma kültürü

52:00 Tekne orucu Ramazanı çocuklara sevdirir mi?

01:04:00 Çocuklara sevdirerek dini ilimleri öğretmenin yolları

01:32:00 Ramazana girerken çocuklarla ve gençlerle neler yapılabilir?

01:35:00 Ramazanda çocuklar nasıl ödüllendirilmeli?

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