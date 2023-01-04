15. Bölüm "Meslek Seçiminin Püf Noktaları"

Mesleğin insan yaşamındaki önemi nedir? Meslek seçiminde nelere dikkat etmeliyiz? Kişi kendine uygun mesleği nasıl anlar? Kişilik özelliklerinin üniversite tercih dönemine yansımaları nelerdir? Kişi kendine uygun mesleği nasıl anlar? Baraj puanının kalkması bölüm seçimini nasıl etkileyecek? Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Mesleğin İnsan Yaşamındaki Önemi" konusu ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Uzman Psikolojik Danışman Berna Mutlu ve Eğitim Danışmanı Bilgin Felister oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

03:00 Mesleğin insan yaşamındaki önemi

12:00 Meslek seçiminde nelere dikkat etmeliyiz?

20:00 Kişi kendine uygun mesleği nasıl anlar?

24:00 Meslek seçiminin püf noktaları

33:00 Üniversite tercihinin püf noktaları

36:00 Kişilik özelliklerinin üniversite tercih dönemine yansımaları

39:00 Üniversite mi önemli bölüm mü?

41:00 Kişi kendine uygun mesleği nasıl anlar?

47:00 Meslek algısı ve meslek seçimi

54:00 Meslek seçiminde ailenin rolü

57:00 Baraj puanının kalkması bölüm seçimini nasıl etkileyecek?

01:01:00 Baraj puanının kalkması bölüm seçimini nasıl etkileyecek?

01:08:08 Meslek algısı ve meslek seçimi

01:13:00 MTOK bölümlerinin meslek tercihindeki önemi

01:19:00 Geleceğe yönelik meslekler neler?