15. Bölüm "Meslek Seçiminin Püf Noktaları"

Mesleğin insan yaşamındaki önemi nedir? Meslek seçiminde nelere dikkat etmeliyiz? Kişi kendine uygun mesleği nasıl anlar? Kişilik özelliklerinin üniversite tercih dönemine yansımaları nelerdir? Kişi kendine uygun mesleği nasıl anlar? Baraj puanının kalkması bölüm seçimini nasıl etkileyecek? Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Mesleğin İnsan Yaşamındaki Önemi" konusu ele alındı.
Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Uzman Psikolojik Danışman Berna Mutlu ve Eğitim Danışmanı Bilgin Felister oldu.
00:00 Eğitim Atölyesi
03:00 Mesleğin insan yaşamındaki önemi
12:00 Meslek seçiminde nelere dikkat etmeliyiz?
20:00 Kişi kendine uygun mesleği nasıl anlar?
24:00 Meslek seçiminin püf noktaları
33:00 Üniversite tercihinin püf noktaları
36:00 Kişilik özelliklerinin üniversite tercih dönemine yansımaları
39:00 Üniversite mi önemli bölüm mü?
41:00 Kişi kendine uygun mesleği nasıl anlar?
47:00 Meslek algısı ve meslek seçimi
54:00 Meslek seçiminde ailenin rolü
57:00 Baraj puanının kalkması bölüm seçimini nasıl etkileyecek?
01:01:00 Baraj puanının kalkması bölüm seçimini nasıl etkileyecek?
01:08:08 Meslek algısı ve meslek seçimi
01:13:00 MTOK bölümlerinin meslek tercihindeki önemi
01:19:00 Geleceğe yönelik meslekler neler?