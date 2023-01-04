15. Bölüm "Meslek Seçiminin Püf Noktaları"

Geleceğe yönelik meslekler nelerdir?

04 Ocak 2023 | 09:14
VİDEO DEVAM EDİYOR

Mesleğin insan yaşamındaki önemi nedir? Meslek seçiminde nelere dikkat etmeliyiz? Kişi kendine uygun mesleği nasıl anlar? Kişilik özelliklerinin üniversite tercih dönemine yansımaları nelerdir? Kişi kendine uygun mesleği nasıl anlar? Baraj puanının kalkması bölüm seçimini nasıl etkileyecek? Eğitim Atölyesi'nde bu hafta "Mesleğin İnsan Yaşamındaki Önemi" konusu ele alındı.

Eğitim Atölyesi'nde Selva Turaboğlu'nun bu haftaki konukları Uzman Psikolojik Danışman Berna Mutlu ve Eğitim Danışmanı Bilgin Felister oldu.

00:00 Eğitim Atölyesi

03:00 Mesleğin insan yaşamındaki önemi

12:00 Meslek seçiminde nelere dikkat etmeliyiz?

20:00 Kişi kendine uygun mesleği nasıl anlar?

24:00 Meslek seçiminin püf noktaları

33:00 Üniversite tercihinin püf noktaları

36:00 Kişilik özelliklerinin üniversite tercih dönemine yansımaları

39:00 Üniversite mi önemli bölüm mü?

41:00 Kişi kendine uygun mesleği nasıl anlar?

47:00 Meslek algısı ve meslek seçimi

54:00 Meslek seçiminde ailenin rolü

57:00 Baraj puanının kalkması bölüm seçimini nasıl etkileyecek?

01:01:00 Baraj puanının kalkması bölüm seçimini nasıl etkileyecek?

01:08:08 Meslek algısı ve meslek seçimi

01:13:00 MTOK bölümlerinin meslek tercihindeki önemi

01:19:00 Geleceğe yönelik meslekler neler?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

13. Bölüm "Çocuklarda Din Eğitimi ve Ramazan"
13. Bölüm "Çocuklarda Din Eğitimi ve Ramazan" 06 Ekim 2022 | 16:35
15. Bölüm "Meslek Seçiminin Püf Noktaları"
15. Bölüm "Meslek Seçiminin Püf Noktaları" 04 Ocak 2023 | 09:12
16. Bölüm "İnsanı Mayalamak"
16. Bölüm "İnsanı Mayalamak" 03 Ocak 2023 | 19:30
17. Bölüm "Psikolog, Klinik Psikolog, Uzman Psikolog ve Terapistin Farkları"
17. Bölüm "Psikolog, Klinik Psikolog, Uzman Psikolog ve Terapistin Farkları" 03 Ocak 2023 | 21:52
40. Bölüm | Çocuk Eğitiminde Masallar
40. Bölüm | Çocuk Eğitiminde Masallar 04 Ocak 2023 | 17:56
48. Bölüm "Değerlere Bağlı Eğitim"
48. Bölüm "Değerlere Bağlı Eğitim" 29 Aralık 2022 | 16:39
50. Bölüm | Sivil Havacılık ve Pilotluk
49. Bölüm | Sivil Havacılık ve Pilotluk 29 Aralık 2022 | 15:48
Mesleki ve Teknik Eğitim | Eğitim Atölyesi
Mesleki ve Teknik Eğitim | Eğitim Atölyesi 23 Aralık 2022 | 23:51